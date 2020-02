Donadoni: “Il coronavirus ci ha colti di sorpresa! Non c’è fretta di tornare in Cina”

Donadoni ha parlato dell’espansione del coronavirus

Roberto Donadoni, ex allenatore del Napoli e attuale tecnico dello Shenzen, ha rilasciato un’intervista ai colleghi de Il Corriere della Sera in merito alla diffusione del coronavirus. Gli uomini di Donadoni sono in ritiro in Spagna, precisamente a Girona per preparare l’inizio del prossimo campionato, che però al momento è slittato. Ecco le sue dichiarazioni:

“L’esplosione di questo virus ci ha colti di sorpresa, nessuno si aspettava una cosa simile anche perché eravamo in Cina fino a pochi giorni fa. Non pensavamo fosse una situazione così grave nonostante non abitassimo vicino a Wuhan. Ci hanno detto che il governo sta facendo di tutto per rassicurare il ritorno in paese, al momento però non c’è fretta di tornare anche perché l’inizio del campionato non sarà imminente”.