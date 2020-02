Demme isolato dai compagni causa influenza: difficile il recupero per Samp-Napoli

Diego Demme isolato: le ultime sulle sue condizioni di salute

Diego Demme è stato ‘isolato’. L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport svela che il centrocampista non sta bene ed il club ha paura di ‘contagi’.

L’influenza, che già ha fatto una serie di “vittime”, è un pericolo da non sottovalutare: Demme è stato tenuto lontano nel viaggio di trasferimento verso Genova. Non c’era sul charter con i compagni, ma in albergo sì: è arrivato dopo cena, in compagnia di uno dei medici dello staff, per tentare un recupero, più difficile che impossibile, e per evitare di contagiare qualche collega.