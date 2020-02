De Canio: “Dopo Sarri sono mancate le giuste motivazioni! La società avrebbe dovuto fare scelte diverse”

De Canio ha commentato la stagione che sta vivendo il Napoli

53 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Luigi De Canio, ex allenatore del Napoli, ha parlato in diretta a Radio Sportiva anche in merito agli azzurri e non solo. Ecco le sue dichiarazioni:

“Sulla salvezza non credo sia probabile l’aggiunta di altre squadre, oltre a quelle che sono nelle zone basse di classifica ci vorrebbe un crollo drastico di qualche squadra che adesso respira aria tranquilla. Napoli? Tanti danno responsabilità di questa stagione solo all’aspetto ambientale, non credo sia così. Personalmente credo che dopo il record di punti stabilito con Sarri, al Napoli sono mancate le dovute motivazioni. La società avrebbe dovuto capire la situazione in cui si stava entrando e cominciare da subito il rinnovamento fatto durante questa sessione di mercato”.