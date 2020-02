Condo: “Milik miglior bomber della Serie A dopo Lukaku!”, Costacurta: “È superiore a Immobile, Dzeko, Higuain e Zapata?”

59 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NEWS NAPOLI CALCIO – Nel corso del post partita del match tra Sampdoria e Napoli, è intervenuto Paolo Condo ai microfoni di Sky. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Miglior numero nove del campionato? Al primo posto metto Lukaku, dietro di lui Milik“.

Interviene poi Alessandro Costacurta:

“Non so se Milik sia superiore a Immobile, Dzeko, Higuain, Zapata. È dura dirlo”.

Condo allora spiega:

“Dzeko è migliore come regista offensivo, ma Milik ha molto di più la porta in testa. Milik rientra in questa categoria di attaccanti”.

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI