Chiariello: “Gattuso fa bene a tenere la squadra sul pezzo, contro la Sampdoria bisogna vincere!

Chiariello fa il punto sul Napoli in vista del match contro la Sampdoria

50 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’è intervenuto Umberto Chiariello, con il suo EditoNapoli in cui ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

“Parliamo di classifiche comparate. Il Napoli a Genova ha un’occasione assolutamente straordinaria per rimettere in piedi la stagione: non per obiettivi eclatanti, anche se qualcuno guarda con buon occhio la Champions. Il Napoli battendo la Sampdoria si rimetterebbe in corsa per metà classifica, se facesse 17 punti su 21, si può pensare a qualcosa di interessante: perlomeno ragionare per un sesto posto. Gara da non sottovalutare, non si può dire che il Napoli è guarito, ma il clima è cambiato e i dati sono incoraggianti. Non bisogna abbassare minimamente la guardia, perché tornare nella peste ci vuole un attimo: Gattuso fa bene a tenerli tutti sul pezzo, perché a Genova bisogna vincere”.