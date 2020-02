NAPOLI CALCIO FEMMINILE – Le azzurre battono 3-1 al San Marino: la capolista allunga in classifica

Napoli Calcio Femminile, netta vittoria ai danni del San Marino

Era la partita più attesa, seconda contro prima della classe, ed il Napoli Femminile l’ha dominata infliggendo un netto 3-1 al San Marino. Il successo esterno della squadra di Marino consolida il primato e permette alle azzurre di allungare sulle rivali, adesso terze dietro la Lazio e staccate di quattro punti dalla vetta. Una vittoria arrivata dinanzi ad un nutrito pubblico di fede partenopea arrivato alle falde del Monte Titano per la gioia del presidente Carlino.

Marino ha riproposto l’undici titolare con le estoni Kubassova e Tammik in campo dal primo minuto. Pronti via e Napoli già avanti con la grande protagonista di giornata Deppy Chatzinikolau – autrice di una doppietta e a quota nove gol in campionato -. La rete della greca ha “stappato” la partita, poi la tedesca Beil ha raddoppiato e le ospiti hanno avuto l’occasione di triplicare con Nencioni su rigore, ma il portiere di casa ha parato. Rivitalizzato, il San Marino ha accorciato le distanze con Barbieri su punizione prima del fine del tempo. Ripresa però tutta di marca partenopea, Chatzinikolau (che nella prima frazione ha colpito pure un legno) ha infatti chiuso i conti dopo che Beil, a sua volta, aveva centrato una traversa. Tripudio finale per le azzurre con ovazione del pubblico al seguito e appuntamento – dopo la sosta – domenica 16 in casa della Lazio.

“È stata una prestazione importante, abbiamo preparato bene la partita in settimana. Stiamo crescendo nella gestione della gara e nella mentalità – ha spiegato mister Mario a fine gara –, sono molto contento della applicazione delle ragazze e di come abbiamo giocato, a tratti a memoria, facendo il nostro calcio con personalità. Ora riposiamoci, poi penseremo alla Lazio”.

