Younes ha rifiutato tutte le offerte: il Napoli farà un ultimo tentativo all’estero

43 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NEWS NAPOLI CALCIO – Il mercato si è chiuso, almeno per quanto riguarda gli acquisti. Per quanto riguarda le cessioni, ci sarebbe da cedere Amin Younes. Il calciatore tedesco ha rifiutato tutte le offerte pervenute fino a questo momento. Il Napoli proverà a fare un ultimo tentativo, altrimenti potrebbe addirittura finire fuori squadra. Di seguito quanto riportato dal Corriere dello Sport:

“Younes è il ‘Signor No’. Ha rifiutato tutte le proposte arrivate fino ad ora. L’ultima prospettiva è quella di una cessione in Russia, perchè lì il mercato chiude il 21 febbraio. Si proverà a fare un tentativo per cederlo entro quella data. Il tedesco altrimenti rischia seriamente di finire fuori lista. Il Napoli ha in rosa 26 giocatori, le liste sono composte da un massimo di 25 e Younes non sembra rientrare nei piani di Gattuso e della società”.

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI