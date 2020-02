Tripaldelli nel mirino del Napoli! Giuntoli proverà a prenderlo per giugno

Napoli su Tripaldelli per giugno, il giocatore piace a Giuntoli

Secondo quanto riportato dai colleghi di Tuttosport, il Napoli avrebbe messo nel mirino il giovane Tripaldelli del Sassuolo. Gli azzurri avrebbero voluto chiudere l’affare già durante la sessione di mercato appena conclusa, il Sassuolo però ha alzato un muro chiedendo cifre diverse dalle idee della società azzurra.

Il Napoli ci riproverà comunque per giugno dato che il calciatore neroverde andrà in scadenza nel 2022 e non sembra intenzionato a rinnovare. Nel mese di giugno gli emiliani dovranno allentare la corda per non rischiare di non riuscire poi a cederlo in futuro, in quel caso il Napoli sarebbe agevolato e tenterà di affondare il colpo.