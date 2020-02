Questura di Napoli: emessi 22 DASPO, 47 sanzioni per le partite del Napoli di gennaio!

50 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NEWS NAPOLI CALCIO – Attraverso un comunicato emesso tramite la propria pagina Facebook, la Questura di Napoli ha annunciato tutti i provvedimenti emessi nel corso del mese di gennaio. Di seguito il comunicato della Questura di Napoli:

“Nel corso del mese di gennaio, il questore ha emesso il provvedimento di divieto d’accesso alle manifestazioni sportive (DASPO) nei confronti di quattro persone, perchè denunciate o condannate per reati in materi d’armi o stupefacenti o per rapina. Sono stati inoltre emessi altri 18 DASPO per eventi riguardanti la condotta violenta, pericolosa o illegale tenuta durante le manifestazioni calcistiche.

In particolare:

Napoli-Genk del 10 dicembre (1)

Napoli-Perugia del 14 gennaio (1)

Juve Stabia-Pordenone del 19 ottobre (1)

Ischia-Lacco Ameno del 24 novembre (6)

Campania Fuorigrotta-Aragonese del 17 marzo (2)

Turris-Portici del 6 ottobre (1)

Italia-Germania di basket, disputato nell’ambito delle Universiadi, del 6 luglio (1).

Infine sono state elevate complessivamente 47 sanzioni amministrative per violazione del regolamento d’uso dell’impianto. Tali sanzioni si riferiscono ai seguenti incontri:

Napoli-Inter del 6 gennaio

Napoli-Perugia del 14 gennaio

Napoli-Fiorentina del 18 gennaio

Napoli-Lazio del 21 gennaio.

In particolare le violazioni riscontrate sono state:

occupazione delle vie d’esodo o delle scale d’emergenza (35)

possesso di stupefacenti (10)

utilizzo di puntatore laser (1)

utilizzo di un biglietto con generalità di un’altra persona (1)”

