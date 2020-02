Sampdoria – Napoli, le probabili formazioni della Gazzetta dello Sport: due cambi rispetto alla Juventus

50 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NEWS NAPOLI CALCIO – La Gazzetta dello Sport all’interno dell’edizione odierna ha riportato le probabili formazioni della sfida tra Sampdoria e Napoli. La partita andrà in scena lunedì sera alle ore 20:45, quindi potrebbero esserci alcuni cambiamenti. Di seguito la probabile formazione del Napoli secondo la rosea:

In porta dovrebbe tornare Ospina, assente contro la Juventus per un fastidio fisico. In difesa probabilmente ci sarà il ritorno di Maksimovic, a completare la linea saranno Di Lorenzo, Manolas e Mario Rui. A centrocampo i tre posti dovrebbero essere di Zielinski, Demme e Fabian Ruiz, ma lo spagnolo non è al meglio per uno stato influenzale quindi potrebbe lasciare posto a Lobotka. In attacco invece è confermato lo stesso tridente della sfida contro la Juventus: Insigne, Milik e Callejon. Quest’ultimo è insidiato nel ballottaggio dal nuovo acquisto Politano, ma il numero sette spagnolo sembra in vantaggio.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. All. Gattuso.

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI