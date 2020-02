Mertens, la situazione rinnovo: vuole superare il record di gol di Hamsik. Darà una risposta entro tre settimane

59 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NEWS NAPOLI CALCIO – Concluso il mercato, per il Napoli resta in ballo la spinosa situazione dei rinnovi di contratto. In particolare i casi più complessi, nonché quelli che si trascinano da più tempo, sono i rinnovi di Callejon e Mertens. Di seguito quanto evidenziato dall’edizione odierna di Repubblica:

“Il Napoli ha rifiutato l’offerta del Chelsea perchè pensa che Mertens possa ancora rinnovare. I blues avevano messo sul piatto ben 7 milioni di euro, per convincere De Laurentiis a privarsi di Mertens con sei mesi d’anticipo. Il Napoli però ha rifiutato categoricamente l’offerta. Il belga entro tre settimane prenderà una decisione definitiva sul suo futuro. Mertens ha messo nel mirino il record di gol con la maglia del Napoli di Marek Hamsik. Ha il desiderio di diventare il miglior goleador della storia del Napoli”.

