Mertens, la moglie spinge per il trasferimento del belga

NOTIZIE CALCIO NAPOLI – Sembra essere sempre più complesso il percorso che porta Dries Mertens al rinnovo col Napoli, club con cui oramai ha creato un rapporto viscerale dal 2013.

Ad oggi, infatti, non sembrerebbero esserci le condizioni per un possibile ricongiungimento tra le due parti. A spingere il belga sarebbe anche la moglie,Kat Kerkhofs, che sembrerebbe voler cambiare aria e andare altrove con il marito. Negli ultimi giorni si era inserito il Chelsea, gli inglesi avevano offerto solo 10 milioni al Napoli che non ci ha pensato due volte a rifiutare l’offerta dei Blues.



Secondo quanto affermato dal noto quotidiano Cronache di Napoli, la società avrebbe proposto un biennale di 4 milioni ma il giocatore ne vorrebbe minimo 5. Il rischio che Mertens, il cui contratto scade a giugno, possa a partire a parametro zero si concretizza sempre di più.

