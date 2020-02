Il Mattino – Giuntoli dovrà fare gli straordinari per risolvere tutti i rinnovi di contratto

50 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NEWS NAPOLI CALCIO – All’interno dell’edizione odierna, Il Mattino fa il punto della situazione per quanto riguarda i rinnovi in casa Napoli. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Da lunedì, Giuntoli sarà al lavoro per risolvere le questioni legate ai rinnovi. Si prospetta un lavoraccio per il direttore sportivo azzurro, che dovrà fare gli straordinari. I casi più spinosi sono senza dubbio quelli di Mertens e Callejon. Lo spagnolo sarebbe andato in Cina a gennaio, ma il governo cinese ha introdotto il tetto massimo dell’ingaggio a tre milioni. Per quanto riguarda Mertens invece, il belga vorrebbe andare in scadenza per poter rafforzare il suo potere contrattuale con la nuova squadra. Altre questioni particolarmente complesse sono legate ai calciatori in scadenza nel 2021: Milik, Zielinski, Maksimovic e Hysaj. Ognuno di questi calciatori è in contatto con Giuntoli per discutere il rinnovo e si spera che arrivi a breve un incontro risolutore. In ogni caso, indipendentemente dai rinnovi, la prossima sarà un’estate ricca di addii per il Napoli“.

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI