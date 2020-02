Koulibaly, l’agente è a Napoli: c’è incertezza sul futuro del gigante azzurro

40 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NEWS NAPOLI CALCIO – Il futuro di Kalidou Koulibaly è, più che mai, incerto. Il gigante senegalese sembra dover partire in ogni sessione di mercato, ma forse quel momento sta davvero per arrivare. Ecco quanto evidenziato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport:

“De Laurentiis ha sempre blindato Koulibaly. Lo stesso presidente però ha dichiarato che ‘arriverà in momento in cui bisognerà venderlo per forza’. La prospettiva è che forse quel momento stia per arrivare. Il suo agente, Fali Ramadani, è a Napoli per discutere del rinnovo di Maksimovic, È inevitabile che nel discorso entri anche Kalidou Koulibaly. Lo scenario sembra essere il ‘solito’: Manchester United pronto all’assalto, Real Madrid che osserva, PSG in guardia. La valutazione del calciatore dipenderà da come proseguirà la stagione: se dovesse continuare su questa scia il rendimento di Koulibaly, è inevitabile che il suo valori coli a picco”.

