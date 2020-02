Il Coronavirus ferma il campionato cinese, possibile ripresa tra sei mesi

NOTIZIE CALCIO NAPOLI – Il quotidiano il Mattino ha fornito una panoramica dell’attuale situazione in Cina legata al Coronavirus che sta preoccupando tutto il mondo, soffermandosi in particolare, su Marek Hamsik, che attualmente gioca nel Dailan, città lontana più di 1000 km dal focolaio del virus, ossia Wuhan.

L’ex capitano del Napoli, da quanto afferma il quotidiano, sarebbe tornato in Slovacchia, ma prima di abbandonare la Cina è stato sottoposto a delle visite e a degli accertamenti secondo la prassi attuale. Il giocatore spera di rientrare quanto presto in Cina ma la situazione è allarmante tanto che si è deciso di sospendere il campionato per almeno sei mesi.

