Gazzetta – Inter regina del mercato, Napoli da 7,5: è iniziata la rivoluzione

43 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NEWS NAPOLI CALCIO – Il mercato di gennaio di quest’anno ha regalato molte sorprese e molti cambiamenti alle squadre di Serie A. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, ha provato a dare i voti al mercato svolto dalle squadre. Di seguito uno stralcio evidenziato dalla nostra redazione:

“In un mercato di gennaio senza precedenti, è l’Inter ad essere incoronata regina d’inverno. Gli arrivi di Eriksen, Young, Moses e il giovane Satriano, consentono all’Inter di raggiungere il voto 8 in pagella. Al secondo posto invece, pari merito tra Napoli e Fiorentina, con il voto di 7.5. Il Napoli ha iniziato la rivoluzione annunciata dopo l’esonero di Ancelotti. Il nuovo tecnico Gattuso potrà beneficiare di una squadra rinforzata da una costosa campagna acquisti. Con gli affari Demme, Lobotka e Politano per l’immediato futuro e le ‘prenotazioni’ di Rrahmani e Petagna per luglio, il Napoli è il club che ha speso di più in questa campagna acquisti. A fine stagione senz’altro andranno via alcuni big, ma il campo dirà chi ha un futuro in azzurro“.

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI