SKY – Gattuso recupera Maksimovic e Koulibaly! I difensori però difficilmente scenderanno in campo

Maksimovic e Koulibaly recuperati, entrambi verso la panchina

Secondo quanto riportato dai colleghi di SkySport, Gattuso vorrebbe riconfermare gli undici che hanno battuto la Juventus. L’allenatore dovrebbe avere a disposizione anche Koulibaly e Maksimovic.

I due difensori sono recuperati per il match di Genova contro la Sampdoria, difficilmente però il tecnico azzurro dovrebbe rischiarli dal primo minuto. Si va dunque verso la riconferma della difesa scesa in campo la scorsa domenica, da vedere poi se Koulibaly o Maksimovic entreranno in campo per recuperare minuti nelle gambe.