Gattuso ha sorpreso De Laurentiis: potrebbe arrivare il rinnovo anche senza Champions League

NEWS NAPOLI CALCIO – Come è noto, nel contratto di Gattuso è inserita una clausola che prevede il rinnovo automatico in caso di qualificazione alla Champions League. Il presidente De Laurentiis però starebbe pensando di rinnovare il contratto a Gattuso per il prossimo anno, indipendentemente dalla Champions League. Di seguito quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport:

“Gattuso è stato completamente coinvolto nel mercato di gennaio e nella gestione della rosa. L’asse Giuntoli-Gattuso è molto forte, i due si intendono perfettamente e sta funzionando tutto al meglio. De Laurentiis ha affidato completamente a loro la gestione della rivoluzione della squadra. Il presidente è rimasto piacevolmente sorpreso da Gattuso. Il rinnovo del tecnico calabrese sarebbe automatico in caso di qualificazione alla prossima edizione della Champions League, ma De Laurentiis starebbe pensando di rinnovare Gattuso anche in caso di qualificazione all’Europa League. Innanzitutto però spetterà a Gattuso il compito di raggiungerla, l’Europa”.

