Il commento di Fedele sul calciomercato del Napoli

NOTIZIE CALCIO NAPOLI Nel corso della trasmissione “Marte Sport Live”, in onda su Radio Marte, Enrico Fedele è intervenuto per parlare dei nuovi acquisti del Napoli. Ecco quanto riportato:



“I giocatori del Napoli, acquistati in questa sessione di calciomercato, sono buoni ma non potranno mai fare la differenza come i vari Cavani o Hamsik. Petagna? E’ stato pagato fin troppo. Il miglior acquisto fatto finora è stato sicuramente Diego Demme, è un giocatore aggressivo e combattivo, un giocatore da 6. Amrabat? Andava preso a tutti i costi perché è uno che riesce ad attaccare gli spazi e che avrebbe fatto faville nel Napoli, peccato che non abbia scelto gli azzurri“.

