Del Genio: “Il Napoli ha fatto un grande mercato, è mancato solo l’arrivo di un terzino! Demme garantisce l’equilibrio che mancava”

Paolo Del Genio ha commentato il mercato del Napoli

69 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Paolo Del Genio, noto giornalista, ha parlato in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli del calciomercato azzurro e di come si stanno esprimendo i nuovi arrivati. Ecco le sue dichiarazioni:

“Il Napoli ha fatto un grande mercato in questo mese di gennaio, peccato solo non essere riusciti a trovare un terzino sinistro. In questo momento sulle corsie ci sono Hysaj, Rui e Di Lorenzo, l’albanese sta giocando ad ottimi livelli e fortunatamente può giocare sia a destra che a sinistra. Speriamo di poter contare anche su Faouzi Ghoulam nell’ultima parte della stagione”.

“Demme? Lo considero un calciatore capace di dare gli equilibri in campo, chissà che qualche volta non giochi anche Lobotka nel ruolo del tedesco. La Sampdoria è diversa dagli scorsi anni, questa stagione è una squadra molto prudente che ha come obiettivo principale la salvezza, Ranieri cerca di mantenere la difesa schierata evitando di scoprirsi soprattutto contro squadre brave ad offendere.