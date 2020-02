De Laurentiis da record a gennaio, ma c’è un motivo: ecco quanto incasserà a giugno

50 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NEWS NAPOLI CALCIO – Il mercato invernale che si è appena concluso è stato il più dispendioso della storia, per quanto riguarda la Serie A. Il Napoli è la squadra che ha speso più di tutti, con una spesa totale di 95 milioni di euro. C’è un motivo però dietro queste spese folli di De Laurentiis. Ecco quanto evidenziato dall’edizione odierna di Repubblica:

“I milioni spesi da De Laurentiis in questa sessione di mercato invernale non devono sorprendere. Il patron azzurro è infatti già sicuro di incassare circa un’ottantina di milioni a giugno. Questi milioni arriveranno dai vari prestiti con obbligo di riscatto. Dal Parma arriveranno 20 milioni per Inglese, dal Torino ne arriveranno altrettanti per Verdi, dal Cagliari arriveranno 18 milioni per Rog, così come 18 milioni arriveranno dal Nizza per Ounas“.

