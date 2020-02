Auriemma: “Bisogna aspettare Lozano, con Ancelotti non ha fatto vedere nulla”

Il collega Auriemma ha commentato la prima parte di stagione di Lozano

Raffaele Auriemma è intervenuto in diretta su Radio Marte parlando in merito all’approccio di Hirving Lozano in maglia azzurra. Queste le sue dichiarazioni:

“Secondo me bisogna aspettarlo, personalmente è come se stesse iniziando ora la sua avventura dato che ha trascorso tanta parte della stagione giocando fuori ruolo. Chiunque è rimasto colpito dal ruolo in cui veniva schierato da Ancelotti, come prima punta abbiamo capito che non rende il massimo delle aspettative. In quel ruolo non aveva la condizione per poter giocare e non ha la forza per fare gli scatti per cui è stato acquistato. Infine credo debba ancora ambientarsi del tutto nello spogliatoio, questo è comunque un altro fattore importante”.