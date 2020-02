La Gazzetta fa il punto sul trasferimento di Amrabat alla Fiorentina

NOTIZIE CALCIO NAPOLI – La Gazzetta dello Sport ritorna a parlare Sofyan Amrabat, giocatore fortemente voluto dal Napoli ma che, poi,ha scelto la Fiorentina di Rocco Commisso.

Ecco quanto riporta il famoso quotidiano sportivo :

“Amrabat è l’affare che segna una svolta nel progetto Fiorentina. Il gioiello dell’Hellas arriverà a giugno ed è costato intorno ai venti milioni. Poteva andare all’Inter. È stato corteggiato soprattutto per settimane dal Napoli. Invece ha scelto di approdare alla compagine viola. Un segnale importante. Oggi i toscani sono tornati appetibili per una fascia medio alta di giocatori. Quello che serve per riconquistare velocemente un posto in Europa.”

