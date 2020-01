40 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NEWS NAPOLI CALCIO – Il Parma, che attende ancora la risoluzione della querelle Gervinho, ha chiuso un acquisto in extremis. L’ex difensore del Napoli, Vasco Regini, è passato in prestito dalla Sampdoria al Parma. Il difensore centrale quest’anno non ha trovato spazio, con poco più di 200 minuti giocati in tutta la stagione.

