Sportitalia – Incontro tra Genoa e Inter per Pinamonti. L’attaccante potrebbe tornare in nerazzurro

Pinamonti può tornare all’Inter, si lavora all’operazione

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, noto giornalista di Sportitalia ed esperto di calciomercato, l’Inter starebbe pensando al ritorno di Andrea Pinamonti dal Genoa.

L’attaccante di proprietà dell’Inter, potrebbe tornare anticipatamente alla corte di Antonio Conte. Entrambe le parti in questo momento starebbero lavorando per trovare una soluzione che faccia comodo ambe le compagini. Il mercato è in chiusura, in queste ultime ore si definirà il futuro dell’attaccante, che negli ultimi giorni era stato anche obiettivo del Napoli.