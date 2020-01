Petagna, l’agente: “Tra Andrea e il Napoli è stato amore a prima vista! De Laurentiis gli ha spiegato cos’è la maglia del Napoli”

L’agente di Petagna ha parlato dell’arrivo dell’attaccante

Giuseppe Riso, agente di Andrea Petagna, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in merito all’arrivo dell’attaccante alla corte del Napoli. Ecco le sue dichiarazioni:

“Non è stato difficile far decollare la trattativa, non appena Petagna ha saputo del Napoli non vedeva l’ora di indossare la maglia azzurra. Il Napoli ci ha emozionato, è una squadra che trasmette forte emozioni, ieri abbiamo lavorato sotto ogni aspetto per definire il trasferimento il prima possibile”.

“De Laurentiis? Ieri il presidente ha spiegato ad Andrea cosa significa indossare la maglia azzurra, Napoli ha bisogno di ragazzi che percepiscano l’importanza di questa squadra. Ho visto il patron carico e concentrato, voglioso di tenere ancora il Napoli ai livelli altissimi in cui naviga ormai da un bel po'”.