Napoli, come cambia la lista giocatori della Serie A dopo il mercato di gennaio

NEWS NAPOLI CALCIO – Il mercato invernale del Napoli ha portato molti volti nuovi, risolvendo indubbiamente qualche problema per Rino Gattuso per quanto riguarda il calcio giocato. L’arrivo così massiccio di nuovi giocatori però potrebbe causare dei problemi per quanto riguarda la stesura delle liste di giocatori: una per la Serie A ed una per la Champions League.

La lista Serie A

La lista che il Napoli dovrà presentare alla lega per la Serie A è di 25 giocatori. La lista prevede al massimo la presenza di almeno 4 giocatori che si sono formati nel club, 4 giocatori che si sono formati in Italia, 17 giocatori over 22.

Per calciatori formati nel club si intendono tutti i calciatori che tra i 15 e i 21 anni d’età, siano stati tesserati con il club per almeno tre stagioni sportive o per un periodo di 36 mesi totali. Nel Napoli i calciatori che rispettano tali parametri sono solamente due: Lorenzo Insigne e Sebastiano Luperto.

Per calciatori formati in Italia si intendono tutti i calciatori che tra i 15 e i 21 anni d’età, siano stati tesserati con uno o più club italiani per almeno tre stagioni sportive o per un periodo di 36 mesi totali. Nel Napoli i quattro calciatori che verranno inseriti in questa lista sono: Piotr Zielinski, Giovanni Di Lorenzo, Elseid Hysaj e il nuovo arrivato Matteo Politano.

Per quanto riguarda i 17 calciatori over 22, rientrano in questa lista tutti i calciatori che non provengono dal vivaio di un club italiano e tutti coloro i quali rispettavano i requisiti precedenti ma non sono stati inseriti in quella lista.

Per quanto riguarda invece i calciatori under 22 non ci sono restrizioni.

La lista che il Napoli dovrà presentare per la Serie A è di 25 giocatori, quindi il Napoli dovrà operare una scelta. In particolare la società dovrà tagliare dalla lista degli over 22 uno tra Malcuit, Ghoulam e Younes. Il dubbio sarebbe risolto nel caso di una cessione del tedesco. Di seguito la probabile lista Serie A del Napoli:

Vivaio Napoli (minimo 4):

Lorenzo Insigne

Sebastiano Luperto

Vivaio Italia (minimo 4):

Piotr Zielinski

Giovanni Di Lorenzo

Elseid Hysaj

Matteo Politano

Under 22:

Alex Meret

Eljif Elmas

Over 22 (massimo 17):

David Ospina

Orestis Karnezis

Kevin Malcuit (?)

Nikola Maksimovic

Kalidou Koulibaly

Kostas Manolas

Faouzi Ghoulam (?)

Mario Rui

Allan

Diego Demme

Stanislav Lobotka

Fabian Ruiz

Jose Callejon

Hirving Lozano

Amin Younes (?)

Dries Mertens

Arkadiusz Milik

Fernando Llorente

Come detto, da quest’ultima lista dovrà essere eliminato un nome, per rientrare nel limite di 17 calciatori over 22.

