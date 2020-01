Napoli, come cambia la lista giocatori della Champions League dopo il mercato di gennaio

46 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NEWS NAPOLI CALCIO – Dopo gli acquisti del mercato di gennaio, il Napoli dovrà effettuare delle modifiche nella lista di giocatori da consegnare all’UEFA per la Champions League. La Lista Champions League consta di due differenti liste, da presentare all’UEFA. La Lista A dovrà essere presentata dal Napoli all’UEFA entro il 3 Febbraio 2020. La Lista B invece dovrà essere presentata all’UEFA entro la mezzanotte del giorno precedente ad ogni partita.

Lista A

La Lista A può essere formata al massimo da 25 giocatori, di cui almeno due portieri. Almeno otto giocatori presenti in questa lista devo essere ‘cresciuti a livello locale’. Per ‘cresciuti a livello locale’ si intendono due categorie di calciatori: i calciatori che tra i 15 e i 21 anni sono stati tesserati dal club per almeno tre anni e i calciatori che tra i 15 e i 21 anni sono stati tesserati per un altro club della stessa federazione.

Con l’arrivo di Demme, Lobotka e Politano, il Napoli dovrà ‘liberare’ tre posti della lista Champions, escludendo tre calciatori che ne fanno parte. I tre giocatori che potrebbero essere esclusi sono gli infortunati Kevin Malcuit e Faouzi Ghoulam e il possibile partente Amin Younes, che sembra ormai fuori dai piani di Rino Gattuso.

Di seguito quella che potrebbe verosimilmente essere la lista Champions del Napoli:

Alex Meret

David Ospina

Orestis Karnezis

Giovanni Di Lorenzo

Elseid Hysaj

Kevin Malcuit*

Faouzi Ghoulam*

Mario Rui

Kostas Manolas

Kalidou Koulibaly

Nikola Maksimovic

Sebastiano Luperto

Eljif Elmas

Allan

Fabian Ruiz

Piotr Zielinski

Jose Callejon

Dries Mertens

Hirving Lozano

Amin Younes*

Lorenzo Insigne

Arkadiusz Milik

Fernando Llorente

I giocatori con l’asterisco (*) saranno verosimilmente sostituiti dai nuovi arrivati: Diego Demme, Stanislav Lobotka e Matteo Politano.

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI