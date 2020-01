Maksimovic convinto: “Pensiamo ai punti e meno al bel gioco. Sono a disposizione! Faccio i complimenti a Demme e Lobotka”

News Calcio Napoli, l’intervista a Maksimovic a pochi giorni dalla sfida con la Sampdoria

66 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Il calciatore del Napoli, Nikola Maksimovic, ha concesso una lunga intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato:

“Sono a disposizione. In questa settimana sto facendo tutto l’allenamento. Sto bene, l’infortunio è passato e questo è importantissimo perché era una brutta cosa. Ho lavorato tantissimo per recuperare e rimettermi a disposizione del mister.

Il periodo negativo è rimasto dietro. Si lavora ogni giorno e sono contentissimo di ciò visto finora col nuovo mister. Anche nei miei compagni la fiducia è tornata dopo queste ultime vittorie, specialmente dopo quella con la Juventus, quasi come se fosse un derby. Nelle prossime gare vogliamo far vedere che siamo una buona squadra.

Per noi le prossime partite sono importantissime. Stiamo facendo buone prestazioni e quando lo fai arrivano anche i risultati. Come ha detto il mister, quando abbiamo parlato una decina di giorni fa quando i risultati non arrivavano, adesso contano i risultati, al di là di ciò che facciamo in campo e dal gioco che esprimiamo. L’importante è fare punti. Quando ne faremo una quarantina si potrà dire se giochiamo un bel calcio o no, ma ora pensiamo a fare i punti.

La Coppa Italia è tra gli obiettivi stagionali, siamo in semifinale e dovremo fare 2 partite importanti con l’Inter. Però ora mettiamo gli obiettivi da parte, ora pensiamo a fare tanti punti e recuperare il prima possibile. Questa città e questi tifosi non meritano una squadra all’undicesimo posto. La squadra è forte e dobbiamo recuperare. Faccio anche i complimenti ai nuovi arrivati, Demme e Lobotka ci hanno già dato una grossa mano.

Non possiamo avere paura dei nostri avversari, al Barcellona poi ci penseremo. Ora testa alla Sampdoria, abbiamo recuperato anche alcuni giocatori importanti che erano infortunati. Gli ottavi di Champions sono importanti, ma ora dobbiamo pensare al campionato perché siamo indietro. Dobbiamo fare una serie di vittorie consecutive.

L’entusiasmo non manca mai in questa città. Abbiamo bassato la testa e lavorato tanto, tanto, tanto. Forse chi guarda da fuori non sa come stiamo lavorando per tirarci fuori da questo periodo complicato. Questa città merita una squadra di alto livello, sono arrivati anche giocatori giovani che possono giocare per 10-12 anni e costruire il futuro del Napoli.

Per quello che abbiamo fatto fino ad ora non possiamo parlare di obiettivi. Ad inizio anno parlavamo di scudetto, e invece non abbiamo fatto nulla di buono. L’importante è il campionato, perché ci concede di giocare in Europa anche il prossimo anno. Abbiamo perso tanto terreno, ma stiamo lavorando tanto e continueremo a farlo.

Avanti tutta? Come no! I tifosi del Napoli sono i migliori al mondo che io abbia mai visto. Giocare con Tribune e Curve piene è bellissimo. Se prima non lo era, forse, è stata anche colpa nostra. Vi prometto che daremo il massimo per fare sempre bene con il Napoli“.

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI