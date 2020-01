UFFICIALE – Addio Bologna, ceduto Dzemaili: si trasferisce allo Shenzhen in Cina

Calciomercato Serie A, Dzemaili ceduto in Cina

L’ex calciatore, tra le altre, di Napoli e Genoa, Blerim Dzemaili lascia il Bologna e si trasferisce in Cina, dove guadagnerà 3 milioni per le prossime due stagioni, con opzione per un terzo anno di contratto.

Questo il comunicato del club fensineo: “Il Bologna Fc 1909 comunica di avere ceduto a titolo definitivo allo Shenzhen F.C. il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Blerim Dzemaili“.

