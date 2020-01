50 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Josip Ilicic, esterno dell’Atalanta, ha rilasciato un’intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Il giocatore la scorsa estate è stato vicino dal lasciare la Dea e tra le mete c’era anche Napoli. Queste le sue parole in merito:

“Volevo fare un passo più avanti, giocare per lo scudetto – Altrove era Napoli, scrive il quotidiano – Non c’era solo il Napoli e il primo a chiamarmi per trattenermi fu Gasperini. Io non so cosa sarebbe successo se fossi andato via“.