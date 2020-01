Ancora un trasferimento per Dezi, l’ex Napoli ci riprova alla Virtus Entella

Jacopo Dezi cambia ancora squadra, l’ex Napoli passa alla Virtus Entella.

Nuovo arrivato in casa Virtus Entella. I liguri hanno raggiunto un accordo con il Parma per l’arrivo di Jacopo Dezi, centrocampista classe 1992.

Il calciatore ex Napoli, nella prima parte di stagione, si trovava all’Empoli, dove però non è riuscito ad incidere come sperava. E di conseguenza la società ha deciso di girarlo dove, con ogni probabilità, potrà riprovare a mettersi in mostra e fare un salto nella sua carriera. Lo riportano i colleghi di TuttoMercatoWeb.