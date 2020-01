Hamsik, l’agente: “Marek sta bene in Cina, non ha mai pensato di tornare a Napoli. Ho il nome del nuovo Marek…”

69 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NEWS NAPOLI CALCIO – Nel corso della trasmissione Si gonfia la rete, in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Juraj Venglos, agente di Marek Hamsik. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Mi manca molto la città e la cucina napoletana. L’ultima volta che sono venuto a Napoli è stato per la partita contro il Genk in Champions League. In questi giorni di mercato ho viaggiato molto, ma ho comunque sentito Marek. Hamsik sta bene, è in Slovacchia al momento. Doveva andare in ritiro con la squadra, ma il ritiro è stato sospeso per il Coronavirus. Non è una situazione facile, sicuramente sentirò Marek a breve per assicurarmi che stia bene”.

“Lobotka? Sono contento che ci sia un altro slovacco al Napoli. Spero che possa aiutare gli azzurri a recuperare posizioni in classifica. Conosco un calciatore che è il nuovo Marek Hamsik, non vi dico ancora il nome perchè è molto giovane, ne riparleremo tra qualche anno. Hamsik ha altri tre anni di contratto con il Dalian, vuole rimanere lì. Fino ad ora non ha mai pensato ad un suo ritorno a Napoli“.

