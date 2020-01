VIDEO – Ultras, arriva su Netflix un film sui tifosi del Napoli!

Netflix presenta il trailer sui tifosi del Napoli

ULTIME NOTIZIE CALCIO NAPOLI – Nella giornata di oggi, Nteflix Italia ha reso disponibile sul proprio canale You Tube il trailer di “Ultras“, opera prima del regista napoletano Francesco Lettieri. Il film sarà distribuito in alcune sale selezionate dal 9 all’11 di marzo e poi in streaming su Netflix dal 20 dello stesso mese.

TRAMA

A quasi cinquant’anni Sandro è ancora il capo degli Apache, il gruppo di ultras con cui ha passato tutta la vita allo stadio: una vita di violenza, scontri, passioni e valori incrollabili. Ma ora che un Daspo gli impedisce di avvicinarsi alla curva, quei valori iniziano a vacillare.

Sandro sente per la prima volta il bisogno di una vita normale, di una relazione, magari anche di una famiglia. E ha incontrato Terry che è bellissima e non ha paura di niente. Angelo ha sedici anni e considera gli Apache la sua famiglia, Sandro la sua guida, la persona che ha preso il posto di suo fratello Sasà, morto anni prima durante gli scontri di una trasferta.

VIDEO

