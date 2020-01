VIDEO – Accuse vergognose di Zuliani: “A Napoli i giornalisti ti accolgono a calci, ti insultano, sparano i petardi!”

63 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Hanno del clamoroso le accuse di Claudio Zuliani, giornalista di Juventus Tv, riguardo lo stadio San Paolo. Un’accusa grave ai giornalisti napoletani, per il loro presunto comportamento al San Paolo

“A Napoli ci sono andato parecchi anni, sai che clima si respira in sala stampa? Sai come ti accolgono? A calci, ti sparano i petardi addosso, ti insultano in continuazione!”

Le parole sono state rilasciate all’emittente Top Calcio 24, in una puntata andata in onda lunedì, subito dopo la partita tra Napoli e Juventus.