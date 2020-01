SportItalia – Domani incontro tra Verona e Fiorentina per Amrabat

Fiorentina e Verona cercano l’accordo per Amrabat

CALCIOMERCATO NAPOLI – Nel corso di “Speciale Calciomercato“, il collega esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha parlato del mercato in entrata della Fiorentina, sempre più vicina a chiudere per il centrocampista del Verona Amrabat accostato spesso al Napoli in questa sessione di mercato:

“Incontro decisivo domani per Amrabat tra Fiorentina e Verona. I viola non vogliono arrivare a febbraio per paura dell’asta che si scatenerà sul giocatore. Dopo aver trovato l’accordo con il giocatore, adesso si cerca quello con il club“.

