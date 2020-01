Sky – Il Napoli offre biennale di 5 mln l’anno a Mertens. L’attaccante ne chiede 7,5

Le parti si avvicinano, ma le richieste del belga sono alte

Dries Mertens e il Napoli, un matrimonio ancora non saldato. L’attaccante belga è in scadenza di contratto e non ha rinnovato finora.



Le strade sembravano doversi separare, ma negli ultimi giorni c’è stato un avvicinamento tra le parti. La società campana non vorrebbe perdere il suo attaccante, il quale, nelle ultime stagioni è stato uno dei protagonisti della squadra.



Secondo quanto rivela Sky, il patron dei campani, Aurelio De Laurentiis avrebbe offerto un biennale a 5 milioni di euro al classe ’87. “Ciro” ne vorrebbe 7,5 a stagione, ovvero 15 in totale per due anni.



Se non si dovesse trovare un punto d’incontro, il Chelsea è pronto ad intromettersi e portare il giocatore subito in Premier League. A questo punto si libererebbe Giroud, centravanti che interessa a tanti, anche a società italiane, oltre al Tottenham.



