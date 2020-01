Sander Berge allo Sheffield United: l’ex obiettivo del Napoli va in Premier League

Il centrocampista del Genk giocherà in Inghilterra

Per alcuni mesi, il Napoli, ha seguito Sander Berge, centrocampista del Genk. Poi, la società campana, ha virato su Demme e Lobotka, abbandonando la pista del classe 1998.



Il 21 enne è un nuovo giocatore dello Sheffield United. La società inglese ha chiuso da poco il suo acquisto e il calciatore è già in città per le visite mediche e la firma sul contratto.



Un colpo importante per il club del South Yorkshire che si assicura uno dei maggiori talenti norvegesi e non solo del calcio di oggi.



