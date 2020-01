Caso Rodriguez, il Milan si è tirato indietro dopo l’iniziale accordo: ecco perché l’affare è saltato!

Ultimissime Napoli, i motivi dietro il mancato arrivo di Rodriguez dal Milan

Sembrava tutto fatto tra Milan e Napoli per il passaggio in azzurro del terzino sinistro Ricardo Rodriguez. Eppure, proprio sul più bello, tutto è saltato.

A cambiare le carte in tavola è stato il Milan. I rossoneri prima avevano aperto alla cessione in prestito con diritto di riscatto del calciatore svizzero (di origini cilene, ndr), poi – spiega l’edizione odierna de Il Mattino – è stato lo stesso d.s. milanista, Massara, a chiamare il collega Giuntoli chiedendo l’obbligo e non più il semplice diritto, come formula per il riscatto.

Lo stesso Rodriguez aveva trovato un accordo da 1 milione per lo stipendio fino a giugno con il Napoli. Ora, invece, si è dovuto “accontentare” dei 400mila euro proposti dal PSV. Il terzino di fatti, sa bene che i partenopei difficilmente cambieranno idea: o il Milan accetterà l’offerta da prestito oneroso a 400mila euro e riscatto facoltativo, oppure Giuntoli andrà su un altro obiettivo.

Inoltre – si legge su Tuttosport – non è escluso che il ripensamento del Milan possa essere dovuto alla volontà di non rinforzare una rivale per la corsa all’Europa League.

