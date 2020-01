Ottime notizie da Castel Volturno: Mertens, Koulibaly e Maksimovic tornano in gruppo!

40 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Seduta mattutina per il Napoli al Centro Tecnico. Gli azzurri preparano il match di Marassi contro la Sampdoria in programma lunedì per il “monday night” della 22esima giornata di Serie A (ore 20.45). La squadra in avvio ha svolto attvazione a secco. Successivamente, con la rosa divisa in due gruppi, lavoro di possesso palla con l’utilizzo delle porte piccole.

Di seguito allenamento per settori: sul campo uno hanno lavorato i centrocampisti e gli attaccanti mentre sul campo 2 hanno lavorato i difensori. Chiusura con partitina a tutto campo.

Prima seduta in gruppo per Koulibaly. Anche Mertens e Maksimovic hanno svolto allenamento completo con la squadra. E’ rientrato Allan che ha svolto lavoro personalizzato.

Fonte: SSC NAPOLI