Il Napoli lavora per il futuro, con Petagna a giugno può andar via Llorente: spunta il nome della prossima squadra!

Mercato Napoli, Llorente in estate potrebbe partire per chiudere la carriera in Spagna

Il calciomercato invernale ha portato in dote al Napoli un nuovo attaccante: Andrea Petagna. Il centravanti della Spal arriverà formalmente in azzurro solo a fine stagione. Eppure i movimenti dei partenopei fanno presupporre che in estate ci saranno importanti cambiamenti.

Tra i calciatore che dovrebbero andare via c’è anche Fernando Llorente. Il centravanti spagnolo, riferisce l’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno, potrebbe decidere di tornare in Spagna a giugno per chiudere la carriera con la Real Sociedad.

