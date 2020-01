Gazzetta – Forte rilancio del Napoli per Kumbulla: il giocatore vacilla. L’accordo con il Verona c’è già! I dettagli

Mercato Napoli, forte rilancio in queste ore per Kumbulla del Verona: i dettagli

MERCATO NAPOLI – In questa sessione di calciomercato il Napoli ha pensato soprattutto a seminare per il futuro, chiudendo acquisti in vista della prossima stagione.

Uno degli obiettivi che il d.s. azzurro Cristiano Giuntoli vorrebbe chiudere è anche il difensore del Verona, Marash Kumbulla. Sul centrale albanese arriva un importante aggiornamento da parte del giornalista della Gazzetta dello Sport, Nicolò Schira, che su Twitter scrive:

“Forte rilancio del #Napoli per Marash #Kumbulla. La nuova offerta di Giuntoli al giocatore (contratto fino al 2025) sta facendo vacillare il centrale classe 2000. Gli azzurri hanno già l’accordo da lunedì con il #Verona. Operazione da €20M + bonus. Ore calde”.

