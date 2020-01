GdS – Il Napoli dovrà rientrare dalle spese, ADL non si opporrà alle cessioni: a giugno possono arrivare 200 milioni da tre giocatori!

Calciomercato Napoli, il club si prepara ad incassare 200 milioni da tre cessioni in estate

76 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Il calciomercato invernale più inatteso, con così tanto acquisti come non si era mai visto in casa Napoli. Le tante operazioni effettuate dagli azzurri fanno pensare ad una rivoluzione già iniziata ora per poi vedersi concludere a giugno.

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport sottolinea come con Demme, Lobotka, Rrahmani e Petagna (che stamattina effettuerà le visite mediche, ndr), siano già circa 95 i milioni investiti dal Napoli in questo mercato di riparazione.

Il tutto – sottolinea il quotidiano – in vista di alcune cessioni eccellenti da effettuare in estate alle quali De Laurentiis non si opporrà. Da soli tre giocatori i partenopei contano di portare a casa circa 200 milioni di euro: ovvero Koulibaly (valutato circa 80 milioni), Allan (60) e Fabian Ruiz (per il quale il Real Madrid sembra disposto a mettere sul piatto 70 milioni di euro).

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI