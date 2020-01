Napoli, cambio di prestito per Mezzoni: il classe 2000 lascia la Carrarese e va al Pontedera

L’esterno giocherà sempre in Serie C

Il classe 2000 Francesco Mezzoni, esterno del Napoli, in prestito finora alla Carrarese, cambia squadra.



Infatti, come riporta Tuttomercatoweb, il giovane giocatore, messosi in mostra lo scorso anno con la Primavera azzurra, si trasferirà, sempre in prestito attraverso il club partenopeo, al Pontedera.



L’affare è chiuso e il giocatore si può definire già un atleta della squadra che milita in Serie C, nel girone A.



