SKY – Il Chelsea ci prova ancora per Mertens: offerti 10 milioni di euro ma il Napoli fa muro!

Il Chelsea non molla Mertens e rilancia

63 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

CALCIOMERCATO NAPOLI – Gianluca Di Marzio, collega di Sky Sport è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24 per parlare del mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Il Chelsea ha chiesto Mertens ma il Napoli continua a dire di no. L’ultima offerta arrivata dall’Inghilterra è di 10 milioni di euro. L’arrivo o meno di Mertens a Londra blocca anche il futuro di Giroud”.

“Se i Blues non troveranno una punta, il francese non potrà partire. Roma su Mertens? Non credo che Dries dopo il Napoli possa rimanere in Italia, almeno non a gennaio. I tempi per chiudere una trattativa del genere ci sono perché il mercato inglese chiude a mezzanotte ma anche se Mertens dovesse insistere per il trasferimento non la vedo un’operazione facile“.

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI