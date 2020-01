La SSC Napoli vince alla FIFA il ricorso per Zuniga: risparmiati 3 milioni di ingaggio

50 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Il Napoli ha vinto la causa alla FIFA contro il Watford: la società ha così risparmiato oltre 3 milioni di euro di ingaggio del giocatore.

Calciomercato.com fa sapere che la Commissione Status del Giocatore ha emesso la decisione riguardante la disputa sulla titolarità del diritto alle prestazioni sportive del giocatore, statuendo anche sul conseguente obbligo di pagamento degli emolumenti contrattualmente spettanti a Zuniga. Per far sì che il prestito del giocatore si trasformasse in definitivo, il colombiano avrebbe dovuto giocare con la maglia del Watford in 12 gare ufficiale per almeno 30 minuti. Poiché l’atleta, al 30 giugno 2017, aveva maturato 11 gettoni in Premier League e 2 nel Campionato Under 23, il Watford respinse il giocatore.

Nella sentenza, la Commissione Status del giocatore ha giudicato le partite disputate da Zuniga in Under 23 come gare ufficiali a tutti gli effetti: il Watford riteneva che la competizione giovanile non dovesse essere considerata come tale. Pertanto Zuniga è stato considerato trasferito a titolo definitivo dal Napoli al Watford per l’intera stagione 2017/2018. Pronuncia a cui è seguito l’obbligo del Watford di farsi carico anche dell’intero ingaggio del giocatore sino al 30 giugno 2018, pari ad oltre 3 milioni di euro.