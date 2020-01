36 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Dopo esser stato obiettivo del Napoli per diverso tempo, Leonardo Koutris è un nuovo giocatore del Maiorca.

Queste le parole del terzino su Twitter: “Voglio ringraziare tutti coloro che hanno dimostrato fiducia in me e prometto che da parte mia darò il 100% per aiutare il team a raggiungere i loro obiettivi!”