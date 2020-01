50 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Il Corriere dello Sport, dopo il punto sulla situazione della rosa del Napoli, e in particolare dei terzini, ha fatto un cenno sull’attuale condizione di Younes, che potrebbe non rientrare nel progetto del club azzurro, restando fuori dalla lista per la Serie A:

“Fuori potrebbe andarci Younes, che ha irritato Giuntoli con una serie di no – alla Sampdoria e al Torino – e che resterà con un ruolo assai marginale”.

