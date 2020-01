FOTO – De Laurentiis e Petagna ecco la prima foto insieme: l’agente commenta: “Un orgoglio essere arrivati in un grande club”

Ecco la prima foto di Petagna in compagnia di De Laurentiis

69 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

ULTIME NOTIZIE CALCIO NAPOLI – Giuseppe Riso, procuratore di Andrea Petagna ha commentato la firma dell’attaccante con il Napoli tramite l’account Instagram della GR Sports. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Un orgoglio per GR Sports: il nostro Andrea Petagna dalla stagione 2020/2021 sarà un nuovo giocatore del Napoli. Una grande opportunità meritata in un top club per uno dei migliori attaccanti della Serie A negli ultimi anni, numeri alla mano. In bocca al lupo e complimenti Andrea da tutto il team GR Sports, sempre al massimo!“.

FOTO

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI