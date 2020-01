Dall’Inghilterra – Il Chelsea cerca un attaccante, prima di Mertens ci ha provato con un ex azzurro!

56 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Il Chelsea cerca di mettere a segno alcuni dei suoi obiettivi. Chiaro è il suo interesse per l’attaccante del Napoli Dries Mertens, che piace molto a Lampard. Resta da vedere se il Napoli è disposto a farlo partire.

Ma, stando a quanto dichiarato dal quotidiano inglese The Guardian, c’è anche un ex azzurro a cui i blues erano fortemente interessati. Si tratta di Edinson Cavani, che però al momento sta concludendo il suo passaggio all’Atlético Madrid.

Il tecnico del Chelsea non ha nascosto la sua ammirazione per l’uruguayano e il club ha cercato di concludere un’operazione di prestito di sei mesi. Ma il 32enne, che a fine stagione sarà a fine contratto, ha concordato i termini con l’Atlético e attende un accordo definitivo tra le società.

A questo punto, il Chelsea è pronto a spingere ancor di più per far volare in Inghilterra Mertens.